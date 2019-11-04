В Литве начались учения НАТО с участием бронетехники

В Литве начались учения «Железный волк — 2019-II» с участием около 4 тыс. военных НАТО из 11 стран. Об этом сообщили в командовании литовской армии.

Основная фаза учений продлится до 18 ноября, а возвращение техники в места постоянного развёртывания запланировано на 18—22 ноября.

Всего в учениях примут участие около 1 тыс. единиц военной техники, в том числе танки, боевые машины и артиллерийские орудия.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит причин для беспокойства Белоруссии в связи с учениями Североатлантического альянса возле её границ.

Как заявил министр обороны Белоруссии Андрей Равков, Минск примет меры по реагированию в связи с размещением бронетанковой техники США в Литве и проведением учений НАТО Defender Europe весной 2020 года.