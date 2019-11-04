В Литве начались учения НАТО с участием бронетехники
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Основная фаза учений продлится до 18 ноября, а возвращение техники в места постоянного развёртывания запланировано на 18—22 ноября.
Всего в учениях примут участие около 1 тыс. единиц военной техники, в том числе танки, боевые машины и артиллерийские орудия.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит причин для беспокойства Белоруссии в связи с учениями Североатлантического альянса возле её границ.
Как заявил министр обороны Белоруссии Андрей Равков, Минск примет меры по реагированию в связи с размещением бронетанковой техники США в Литве и проведением учений НАТО Defender Europe весной 2020 года.