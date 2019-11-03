В Минторге США оценили возможное заключение торговой сделки с Китаем

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Министр торговли США Уилбур Росс выразил оптимизм относительно планов Соединённых Штатов заключить с Китаем первую фазу торговой сделки, которая составит около 60% от всего соглашения, в ноябре.
В Минторге США оценили возможное заключение торговой сделки с Китаем
  • Reuters

«Мы в хорошей форме, у нас хороший прогресс, и нет никаких естественных причин, по которым это (подписание части торговой сделки. — RT) не может произойти», — приводит Bloomberg слова Росса.

При этом он назвал торговое соглашение «особенно сложным», заявив, что Соединённые Штаты «следят за тем, чтобы у каждой стороны было правильное, чёткое, детальное понимание того», на что она согласилась.

Также Росс назвал возможные места заключения сделки — штаты Айова, Аляска, а также ряд пунктов в Китае.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о совместной с Китаем работе по выбору нового места для заключения первой фазы торговой сделки.

Такая необходимость возникла после отмены саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили.

18 октября стало известно о готовности Трампа заключить торговую сделку с Китаем до саммита.

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