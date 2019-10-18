Трамп заявил о готовности заключить сделку с Китаем до саммита АТЭС

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает заключить торговую сделку с Китаем до саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдёт в Чили в ноябре.
Трамп заявил о готовности заключить сделку с Китаем до саммита АТЭС
  • Reuters

«Думаю, что (соглашение. — RT) будет подписано довольно легко. Надеюсь, что к саммиту в Чили, где мы с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином. — RT) оба будем», — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее Пекин выразил готовность заключить торговую сделку с Вашингтоном в ближайшее время при условии равноправного диалога.

В МИД КНР при этом отметили существенный прогресс по первой части соглашения по итогам последнего раунда переговоров с США.

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