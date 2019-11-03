Сальвадор выдворяет из страны весь дипломатический корпус Венесуэлы

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Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о выдворении из страны всего дипломатического корпуса Венесуэлы, так как власти страны не признают легитимность правительства венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«Правительство Сальвадора выдворяет дипломатический корпус режима Николаса Мадуро в связи с неоднократными заявлениями президента Найиба Букеле, в которых он не признавал легитимность правительства Мадуро», — говорится в сообщении президента в Twitter.

В заявлении президента отмечается, что дипкорпус Венесуэлы должен покинуть территорию Сальвадора в течение 48 часов.

В конце февраля власти Перу приняли решение аннулировать визы дипломатов из Венесуэлы.

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