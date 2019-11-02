В ООН раскритиковали решение США по лимиту на приём беженцев

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев выразило обеспокоенность решением США установить допустимый лимит на въезд в страну беженцев в 2020 финансовом году, заявив, что это посылает контрпродуктивный сигнал другим странам.

«Агентство ООН по делам беженцев обеспокоено объявленным сегодня решением Соединённых Штатов третий год подряд значительно сокращать число беженцев, которые будут приняты для переселения в США в этом году», — говорится в тексте распространённого УВКБ ООН сообщения.

Отмечается, что предельный уровень беженцев в 18 тыс. человек «посылает контрпродуктивный сигнал другим странам».

Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил установить лимит на въезд в США 18 тыс. беженцев в 2020 году.

Уточнялось, что такой порог «обусловлен гуманитарными соображениями и национальными интересами».

Также сообщалось, что указанные квоты будут выданы для определённых категорий граждан: в частности, для представителей религиозных меньшинств, граждан Ирака, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.