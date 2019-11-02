В ООН раскритиковали решение США по лимиту на приём беженцев

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Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев выразило обеспокоенность решением США установить допустимый лимит на въезд в страну беженцев в 2020 финансовом году, заявив, что это посылает контрпродуктивный сигнал другим странам.
В ООН раскритиковали решение США по лимиту на приём беженцев
  • Reuters

«Агентство ООН по делам беженцев обеспокоено объявленным сегодня решением Соединённых Штатов третий год подряд значительно сокращать число беженцев, которые будут приняты для переселения в США в этом году», — говорится в тексте распространённого УВКБ ООН сообщения.

Отмечается, что предельный уровень беженцев в 18 тыс. человек «посылает контрпродуктивный сигнал другим странам».

Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил установить лимит на въезд в США 18 тыс. беженцев в 2020 году. 

Уточнялось, что такой порог «обусловлен гуманитарными соображениями и национальными интересами».

Также сообщалось, что указанные квоты будут выданы для определённых категорий граждан: в частности, для представителей религиозных меньшинств, граждан Ирака, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.

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