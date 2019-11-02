В Анкаре прошли переговоры с участием российской военной делегации
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- РИА Новости
Within the framework of the agreement reached with the Russian Federation in Sochi on October 22, 2019; the negotiations held between November 1-2 with the second Russian Military Delegation, which came to Ankara to discuss the tactical and technical issues, have been completed.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 2 ноября 2019 г.
Отмечается, что переговоры проходили в период с 1 по 2 ноября в рамках российско-турецкого меморандума и были посвящены «тактическим и техническим вопросам» по Сирии.
Ранее стало известно, что военнослужащие России и Турции приступили к совместному патрулированию на севере Сирии.
Сообщалось, что патруль пройдёт в западном направлении вдоль сирийско-турецкой границы.
22 октября российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли соглашения о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии.
Позднее стало известно, что Россией в полном объёме были выполнены мероприятия, которые предусматривает меморандум от 22 октября.