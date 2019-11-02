В Анкаре прошли переговоры с участием российской военной делегации

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В Анкаре завершились переговоры российской военной делегации с турецкой стороной. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
В Анкаре прошли переговоры с участием российской военной делегации
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Отмечается, что переговоры проходили в период с 1 по 2 ноября в рамках российско-турецкого меморандума и были посвящены «тактическим и техническим вопросам» по Сирии.

Ранее стало известно, что военнослужащие России и Турции приступили к совместному патрулированию на севере Сирии.

Сообщалось, что патруль пройдёт в западном направлении вдоль сирийско-турецкой границы. 

22 октября российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли соглашения о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии.

Позднее стало известно, что Россией в полном объёме были выполнены мероприятия, которые предусматривает меморандум от 22 октября

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