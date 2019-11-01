Небензя прокомментировал нападение на дипломата Краснощёкова

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что подробности нападения на российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощёкова шокируют

Текст выступления Небензи на открытом заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Косово опубликован на сайте постпредства России.

«Шокируют подробности произошедшего», — заявил он.

Небензя рассказал, что силовики Косова вытащили Краснощёкова «из салона автомобиля с применением физической силы ударили головой о водительскую дверь, нанесли ему множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники, затолкали его на заднее сидение его же автомобиля, где продолжали его избивать».

Также, по словам российского постпреда, у Краснощёкова «изъяли идентификационную карточку и водительское удостоверение сотрудника ООН, разбили его мобильный телефон».

Небензя подчеркнул, что «своими действиями косовский спецназ продемонстрировал пренебрежение нормами международного права, в том числе гарантирующими иммунитет сотрудникам ООН от ареста и задержания».

В конце мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона. Как сообщили в Сербии, косовские правоохранители задержали 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощёков.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что полиция Косова действовала из провокационных побуждений из-за выборов, где победили сербские представители.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не позволит «спустить на тормозах» преступление, совершённое в отношении российского сотрудника ООН, пострадавшего 28 мая в результате действий косовских силовиков.