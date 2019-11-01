Небензя призвал Совбез осудить нападение на дипломата Краснощёкова

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова в Косово.

Текст выступления Небензи на открытом заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Косово опубликован на сайте постпредства России.

«Требуем расследования и наказания виновных в этом преступлении. Полагаем, что СБ должен решительно осудить это преступление против персонала ООН», — заявил Небензя.

Он отметил, что Россия согласна «с выводами представителей ООН в отношении инцидента на севере Косово с избиением и задержанием косовоалбанским спецназом 28 мая сотрудников МООНК» и добавил, что «данные выводы совпадают с результатами проведенного Следственным комитетом России расследования».

«Наши следователи установили, что спецназовцы преследовали цель воспрепятствовать законной служебной деятельности Краснощёкова», — заявил постпред России.

В конце мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона. Как сообщили в Сербии, косовские правоохранители задержали 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощёков.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что полиция Косова действовала из провокационных побуждений из-за выборов, где победили сербские представители.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не позволит «спустить на тормозах» преступление, совершённое в отношении российского сотрудника ООН, пострадавшего 28 мая в результате действий косовских силовиков.