В Совфеде оценили принятую в США резолюцию против включения России в G7

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT решение комитета палаты представителей по иностранным делам конгресса США принять резолюцию против включения России в G7.
В Совфеде оценили принятую в США резолюцию против включения России в G7
  • © ERIC PIERMONT / AFP

«Думаю, данная резолюция — это стремление продемонстрировать Трампу, что конгресс его не поддерживает в желании привлечь Россию в G7. Президенту дают понять, что с ним категорически не согласны. Дальше он может либо публично объявить войну конгрессу, либо просто развести руками и согласиться», — заявил сенатор.

По словам Морозова, появление резолюции — абсолютно американская история, «не имеющая никакого отношения к реальным российско-американским отношениям, внутриполитическая драка».

Ранее комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против включения России в G7.

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