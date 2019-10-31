В Совфеде оценили принятую в США резолюцию против включения России в G7

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT решение комитета палаты представителей по иностранным делам конгресса США принять резолюцию против включения России в G7.

«Думаю, данная резолюция — это стремление продемонстрировать Трампу, что конгресс его не поддерживает в желании привлечь Россию в G7. Президенту дают понять, что с ним категорически не согласны. Дальше он может либо публично объявить войну конгрессу, либо просто развести руками и согласиться», — заявил сенатор.

По словам Морозова, появление резолюции — абсолютно американская история, «не имеющая никакого отношения к реальным российско-американским отношениям, внутриполитическая драка».

Ранее комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против включения России в G7.