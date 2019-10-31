Эксперт оценил принятую в США резолюцию против участия России в G7

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Анна Лушникова
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал RT решение комитета палаты представителей по иностранным делам конгресса США принять резолюцию против включения России в G7.
Эксперт оценил принятую в США резолюцию против участия России в G7
  • Reuters

«Эта резолюция — пиар-ход, политический жест против Дональда Трампа. Наши американские коллеги могут с тем же успехом принимать резолюцию против включения России в состав Соединённых Штатов. Но никто не спросил у нашей страны, хотим мы туда или нет. На сегодняшний день у России нет никаких оснований для возвращения в «Большую семёрку», даже если нас попросят. Эта организация имеет негативный репутационный фон, принадлежит коллективному Западу», — считает он.

Эксперт также отметил, что Москва выступает за многополярный мир, а возвращение в G7 будет рассматриваться как сигнал о том, что страна больше не поддерживает концепцию такого мира.

«Россия такой сигнал своим партнёрам подавать не хочет. Когда Трамп говорит о возвращении России в G7, это выгодно больше американцам, чем Москве. А конгресс, точнее палата представителей, ведёт себя как обычно, наплевав на национальные интересы только для того, чтобы высказать демократическое фи Дональду Трампу», — сказал Мирзаян.

Ранее комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против включения России в G7.

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