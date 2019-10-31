В Норвегии прокомментировали сообщения об учениях российских подлодок

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Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения об учениях российских подлодок в Норвежском и Баренцевом морях. По её словам, такие манёвры не угрожают национальной безопасности королевства.

«Мы непосредственно не ощущаем какую-то угрожающую ситуацию, но у нас реалистический подход, мы понимаем, как мы расположены, что нам необходима оборона и что для этого существует наше членство в НАТО», — приводит ТАСС её слова.

Ранее норвежская телекомпания NRK со ссылкой на данные спецслужб сообщила о проведении масштабных манёвров с использованием подводных лодок в Норвежском и Баренцевом морях.

26 октября в Северном флоте России сообщили, что экипажи российских атомных подводных лодок (АПЛ) «Нижний Новгород» и «Псков» приступили к выполнению задач по глубоководным погружениям в Норвежском море в рамках испытания нового вооружения.

22 октября МИД Норвегии заявил, что Осло не рассматривает Москву в качестве угрозы своему существованию. По словам представителя ведомства, с Россией необходимо поддерживать политический диалог.

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