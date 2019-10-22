МИД Норвегии: Осло не считает Россию экзистенциальной угрозой

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МИД Норвегии заявил, что Осло не рассматривает Москву в качестве угрозы своему существованию. По словам представителя ведомства, с Россией необходимо поддерживать политический диалог.
МИД Норвегии: Осло не считает Россию экзистенциальной угрозой
  • Reuters

«Во-первых, рассматриваем ли мы Россию как экзистенциальную угрозу? Нет, не рассматриваем», — приводит ТАСС слова статс-секретаря МИД Норвегии Аудуна Халворсена.

Он также отметил, что, «несмотря на серьёзные разногласия в сфере политики безопасности», Норвегия должна поддерживать политический диалог с Россией.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит визит в Норвегию 25 октября, в рамках которого проведёт встречу с главой норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде.

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