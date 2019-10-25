Лавров рассказал о самой мирной в Европе границе

Граница между Россией и Норвегией является самой мирной в Европе, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита в норвежский Киркенес.

По словам Лаврова, который встретился с норвежским коллегой Ине Эриксеном Сёрейде, граница между Россией и Норвегией первой в Европе была закреплена юридически. Она установлена в 1326 году.

«По сути дела, граница существует без малого 700 лет, за эту историю семивековую были самые разные события по обе стороны границы, но никогда соседние народы, проживающие здесь, не пересекали эту границу с враждебными, захватническими или какими-то иными злонамеренными целями», — сказал глава МИД России, слова которого приводит РИА Новости.

Как отметил Лавров со ссылкой на историков, «это самая мирная граница на Европейском континенте, а может быть, и не только на Европейском».

Министр участвует в церемонии открытия выставки старинных карт по случаю 70-летия Договора между правительством СССР и правительством Норвегии о режиме советско-норвежской границы.

Ранее министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен сообщил, что мероприятия в Киркенесе, посвящённые 75-й годовщине освобождения восточного Финнмарка советской армией, являются в том числе выражением благодарности Норвегии солдатам СССР.