В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен сообщил, что мероприятия в Киркенесе, посвящённые 75-й годовщине освобождения восточного Финнмарка советской армией, являются в том числе выражением благодарности Норвегии солдатам СССР.

«Сегодня мы отмечаем тот общий вклад, который наши народы сделали для победы над фашизмом, мы встречаемся в Киркенесе, чтобы выразить нашу благодарность за освобождение наших территорий советским войскам, сделавшим вклад в то, чтобы сегодня мы жили в свободной Норвегии», — цитирует РИА Новости Бакке-Йенсена.

Он также заявил о важности проведения совместных конференций, которые посвящены вопросам истории, чтобы будущие поколения знали правду о Второй мировой войне и не происходило искажения фактов.

19 октября российский премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич приняли участие в параде, приуроченном к 75-летию освобождения Белграда от нацистов.