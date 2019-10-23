В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка

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Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен сообщил, что мероприятия в Киркенесе, посвящённые 75-й годовщине освобождения восточного Финнмарка советской армией, являются в том числе выражением благодарности Норвегии солдатам СССР.
В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
  • Reuters

«Сегодня мы отмечаем тот общий вклад, который наши народы сделали для победы над фашизмом, мы встречаемся в Киркенесе, чтобы выразить нашу благодарность за освобождение наших территорий советским войскам, сделавшим вклад в то, чтобы сегодня мы жили в свободной Норвегии», — цитирует РИА Новости Бакке-Йенсена.

Он также заявил о важности проведения совместных конференций, которые посвящены вопросам истории, чтобы будущие поколения знали правду о Второй мировой войне и не происходило искажения фактов.

19 октября российский премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич приняли участие в параде, приуроченном к 75-летию освобождения Белграда от нацистов.

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