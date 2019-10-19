Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что с российской стороны в церемонии также участвуют вице-премьер Юрий Борисов, замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и другие.
Парад проходит на военном аэродроме Батайница под Белградом. В мероприятии принимают участие свыше 2,4 тыс. военнослужащих, наземная военная техника и боевая авиация.
Ранее сообщалось, что Медведев посетит парад в Белграде 19 октября в честь 75-летия освобождения сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков.