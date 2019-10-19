Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с российской стороны в церемонии также участвуют вице-премьер Юрий Борисов, замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и другие.

Парад проходит на военном аэродроме Батайница под Белградом. В мероприятии принимают участие свыше 2,4 тыс. военнослужащих, наземная военная техника и боевая авиация.

Ранее сообщалось, что Медведев посетит парад в Белграде 19 октября в честь 75-летия освобождения сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков.