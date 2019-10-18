Медведев посетит парад к годовщине освобождения Белграда от нацистов

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит парад в Белграде 19 октября в честь 75-летия освобождения сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба лидера Сербии Александра Вучича.
Медведев посетит парад к годовщине освобождения Белграда от нацистов
  • Reuters

«Президент Республики Сербия Александр Вучич и премьер-министр России Дмитрий Медведев примут участие в презентации возможностей Вооружённых сил Сербии по случаю Дня освобождения Белграда «Свобода-2019», — говорится в сообщении.

По информации Минобороны Сербии, парад состоится на военном аэродроме Батайница под Белградом.

В нём примут участие свыше 2,4 тыс. военнослужащих и более 100 единиц боевой техники, в том числе будут представлены истребители МиГ-29 и вертолёты Ми-35 и Ми-17.

В ходе однодневного визита Медведева в Сербию состоятся его переговоры с Вучичем и подписание двусторонних документов.

Ранее Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских оккупантов.

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