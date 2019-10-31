Пентагон: анализ ДНК подтвердил личность главы ИГ

Результаты ДНК-анализа подтвердили, что убитым в ходе спецоперации Соединённых Штатов был именно глава ИГ* Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) Кеннета Маккензи.

«Срочный анализ показал прямое соответствие между образцами ДНК (взятым c тела и имевшимся у США — RT)», — заявил он.

Маккензи также уточнил, что вероятность ошибки составляет один к 104 септиллионам.

27 октября президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что лидер ИГ был уничтожен в ходе спецоперации США в Сирии.

В свою очередь, в Минобороны России заявили об отсутствии подтверждений информации о проведении американскими военными операции по уничтожению лидера «Исламского государства» в сирийском Идлибе.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.