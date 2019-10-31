Пентагон: анализ ДНК подтвердил личность главы ИГ
«Срочный анализ показал прямое соответствие между образцами ДНК (взятым c тела и имевшимся у США — RT)», — заявил он.
Маккензи также уточнил, что вероятность ошибки составляет один к 104 септиллионам.
27 октября президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что лидер ИГ был уничтожен в ходе спецоперации США в Сирии.
В свою очередь, в Минобороны России заявили об отсутствии подтверждений информации о проведении американскими военными операции по уничтожению лидера «Исламского государства» в сирийском Идлибе.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.