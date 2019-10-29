Канада обеспокоена сообщениями о нарушениях на выборах в Боливии

Канада обеспокоена сообщениями о нарушениях в выборных процессах в Боливии. Об этом заявили в канадском Министерстве иностранных дел.

«Боливийцы заслуживают свободного, справедливого и прозрачного результата выборов. Канада внимательно следит за событиями в Боливии и призывает все стороны проявлять сдержанность и избегать насилия», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее президент Боливии Эво Моралес сообщил о готовности к проведению второго тура выборов главы государства, в случае если будет доказана фальсификация результатов первого тура.

25 октября венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что политические силы, которые стремились сменить власть в стране, стоят и за попыткой госпереворота в Боливии.

После состоявшегося 20 октября первого тура президентских выборов в Боливии в США и ряде латиноамериканских стран заявили о необходимости «восстановления» правительством Боливии доверия к избирательному процессу.

По их словам, Организация американских государств должна провести проверку результатов голосования. В случае если это сделать не удастся, в стране должен быть проведён второй тур.

На фоне ситуации с выборами в стране начались акции протеста оппозиции.