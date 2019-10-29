США ожидают полной боеготовности С-400 в Турции к концу 2019 года

Купленные Турцией российские зенитно-ракетные системы С-400, по оценкам американских структур, должны прийти в боевую готовность к концу текущего года, заявили в Министерстве обороны США.

Об этом рассказала замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

«Мы ожидаем, что они будут в полной боевой готовности к концу года», — цитирует её ТАСС.

Ранее в Белом доме заявили, что Соединённые Штаты всё ещё рассчитывают, что Турция откажется от российских ЗРС С-400.

Как рассказал вице-премьер России Юрий Борисов, Турция проявляла «неподдельный интерес» к покупке российских истребителей Су-35 и Су-57.

Также он отметил, что есть высокая вероятность заключения нового контракта с Турцией на поставку российских зенитных ракетных комплексов вслед за уже приобретёнными Анкарой системами С-400.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил заявление помощника главы штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла о том, что ЗРК С-400 — наиболее опасный вид российского оружия.