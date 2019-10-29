Помпео заявил о поддержке США политического курса лидера Эквадора

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты поддерживают «демократические практики и реформы» президента Эквадора Ленина Морено.

«Был рад провести разговор с президентом Эквадора Ленином Морено. Мы продолжим поддерживать его демократические практики и реформы, которые будут способствовать процветанию», — написал он в Twitter.

A pleasure speaking with #Ecuador's President @Lenin Moreno today. We continue to support his democratic practices and reforms that will promote prosperity. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 28, 2019

Ранее Помпео провёл телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии.