Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии.
Как уточняется, российская сторона отметила «необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность этой страны».
Кроме этого, в ходе переговоров были затронуты отдельные вопросы двусторонней сферы отношений.
22 октября по итогам встречи российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было достигнуто соглашение о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами операции Турции «Источник мира» на территории Сирии.