Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии.

Как уточняется, российская сторона отметила «необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность этой страны».

Кроме этого, в ходе переговоров были затронуты отдельные вопросы двусторонней сферы отношений.

22 октября по итогам встречи российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было достигнуто соглашение о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами операции Турции «Источник мира» на территории Сирии.