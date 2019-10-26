Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии

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Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео.
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии.

Как уточняется, российская сторона отметила «необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность этой страны».

Кроме этого, в ходе переговоров были затронуты отдельные вопросы двусторонней сферы отношений.

22 октября по итогам встречи российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было достигнуто соглашение о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами операции Турции «Источник мира» на территории Сирии.

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