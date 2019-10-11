Помпео провёл телефонный разговор с болгарским премьером

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, в ходе которого стороны обсудили способы укрепления партнёрства стран и противостояние «злонамеренному влиянию» в регионе.

Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус в своём Twitter.

Today @SecPompeo spoke with Bulgarian Prime Minister Borissov. #Bulgaria is an important NATO ally and we reaffirmed our commitment to enhance the long-term U.S.-Bulgaria strategic relationship. https://t.co/GuRp5pPMfTpic.twitter.com/VKKwaScNHo — Morgan Ortagus (@statedeptspox) 10 октября 2019 г.

Отмечается, что ещё одной темой разговора была важность диверсификации в энергетике.

Также сообщается, что Помпео приветствовал недавнюю покупку Болгарией восьми истребителей F-16.

15 декабря 2018 года заместитель госсекретаря США Джон Салливан в ходе встречи с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой заявил о необходимости повышения Софией энергетической безопасности.