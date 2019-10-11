Помпео провёл телефонный разговор с болгарским премьером

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, в ходе которого стороны обсудили способы укрепления партнёрства стран и противостояние «злонамеренному влиянию» в регионе.

Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус в своём Twitter.

Отмечается, что ещё одной темой разговора была важность диверсификации в энергетике.

Также сообщается, что Помпео приветствовал недавнюю покупку Болгарией восьми истребителей F-16.

15 декабря 2018 года заместитель госсекретаря США Джон Салливан в ходе встречи с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой заявил о необходимости повышения Софией энергетической безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить