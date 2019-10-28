В Японии отреагировали на сообщения о ликвидации лидера ИГ

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга прокомментировал сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.

«Это важный шаг к миру и стабильности... Можно высоко оценить такой результат», — приводит ТАСС его слова.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии.

В свою очередь, в Минобороны России заявили, что у ведомства нет достоверной информации о проведении военными США операции по уничтожению лидера ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.