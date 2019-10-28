Посол России призвал россиян к осторожности во время пребывания в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что посещающие Соединённые Штаты россияне должны быть предельно осторожны.

«Что касается приезда сюда (в США. — RT), конечно, каждый россиянин, я вынужден это сказать, должен быть предельно осторожен, когда он направляется в Соединённые Штаты Америки», — заявил он в эфире Первого канала.

Кроме того, Антонов заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона «не всё так плохо» — стороны возобновили консультации по противодействию терроризму.

В субботу, 26 октября, в Россию вернулась Мария Бутина, отбывшая в США тюремное заключение по обвинению в «сговоре с целью работы на иностранное правительство». Сразу после прибытия в аэропорт Шереметьево россиянка отправилась на телеканал RT, где в прямом эфире обсудила произошедшие с ней события.