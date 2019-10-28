Посол России прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона

Короткая ссылка
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона существуют положительные моменты. По его словам, стороны возобновили консультации по противодействию терроризму.

«Мне не хотелось бы, чтобы у вас создавалось впечатление, что всё уж так плохо в российско-американских отношениях. За последнее время у нас наладились некоторые контакты на серьёзном уровне», — заявил он в прямом эфире Первого канала.

По словам Антонова, Россия и США возобновили консультации по противодействию терроризму и стратегической стабильности.

Ранее Антонов отметил продолжающиеся попытки американских чиновников с помощью русофобских высказываний осложнить отношения США и России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить