Посол России прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона существуют положительные моменты. По его словам, стороны возобновили консультации по противодействию терроризму.

«Мне не хотелось бы, чтобы у вас создавалось впечатление, что всё уж так плохо в российско-американских отношениях. За последнее время у нас наладились некоторые контакты на серьёзном уровне», — заявил он в прямом эфире Первого канала.

По словам Антонова, Россия и США возобновили консультации по противодействию терроризму и стратегической стабильности.

Ранее Антонов отметил продолжающиеся попытки американских чиновников с помощью русофобских высказываний осложнить отношения США и России.