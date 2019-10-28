Посол России прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона
«Мне не хотелось бы, чтобы у вас создавалось впечатление, что всё уж так плохо в российско-американских отношениях. За последнее время у нас наладились некоторые контакты на серьёзном уровне», — заявил он в прямом эфире Первого канала.
По словам Антонова, Россия и США возобновили консультации по противодействию терроризму и стратегической стабильности.
Ранее Антонов отметил продолжающиеся попытки американских чиновников с помощью русофобских высказываний осложнить отношения США и России.