Лавров заявил о «науськивании» США русофобов на провокации в ПАСЕ
- Reuters
«Что касается провокаций, то их устраивает агрессивное русофобское меньшинство при активном науськивании со стороны США, которые являются наблюдателями в Совете Европы», — сказал глава МИД в интервью газете «Аргументы и факты».
По его словам, это омрачает атмосферу в ассамблее и не способствует налаживанию конструктивной работы.
«Однако бессмысленные выходки уже набили оскомину здравомыслящему большинству членов ПАСЕ, которые поддерживают возвращение России в лоно этой парламентской структуры», — подчеркнул Лавров.
Он указал, что об этом свидетельствует решение восстановить полномочия российской делегации.
Ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы рассказали об ожиданиях от возвращения России. В частности, речь идёт о вопросе украинских моряков, а также выплате взносов.