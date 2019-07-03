В ПАСЕ рассказали об ожиданиях от возвращения России

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не выдвигает России условия, но есть определённые ожидания после восстановления её полномочий в организации. Об этом заявила заместитель генсека СЕ Габриэлла Баттаини-Драгони.
В ПАСЕ рассказали об ожиданиях от возвращения России
  • Reuters

«В отношении Российской Федерации есть ряд ожиданий, которые должны быть выполнены. Я не называю это условиями, поскольку это слово не было использовано, но это сильные ожидания, и они это знают», — приводит РИА Новости её слова.

Баттаини-Драгони отметила, что эти ожидания связаны с возвратом к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и другими комитетами ассамблеи, шагами по вопросу об украинских моряках, а также выплатой всех взносов в бюджет Совета Европы.

Ранее в Совете Европы заявили, что Россия заплатила взнос в бюджет за 2019 год, его сумма составила примерно €33 млн. 

В июне ассамблея восстановила в правах российскую делегацию. Позднее члены делегации заявили, что страна погасит долг до ноября.

3 июля председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.

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