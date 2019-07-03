Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за годы, когда российская делегация не участвовала в работе ПАСЕ.

«Насколько я понимаю механику действий Министерства финансов: мы платим за этот год, когда мы вернулись (в ПАСЕ. — RT), и не платим, что было бы в этом случае совершенно естественно, за годы нашего отсутствия», — цитирует Интерфакс Слуцкого.

Он сообщил, что за время отсутствия делегации России в ПАСЕ «были выбраны порядка 70% судей ЕСПЧ, Верховный комиссар по правам человека».

«С этой точки зрения вопрос выплат, на мой взгляд, весьма проблемный», — отметил Слуцкий.

Он заявил, что если «Минфин придерживается именно этой механики, то эта механика корректная», и подчеркнул, что «весьма и весьма осторожно надо относиться к вопросам выплаты долгов за период нашего отсутствия на площадке ПАСЕ».

Ранее Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год в размере около €33 млн.

Отмечалось, что в 2017 году Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ.