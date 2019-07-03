Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за годы, когда российская делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Насколько я понимаю механику действий Министерства финансов: мы платим за этот год, когда мы вернулись (в ПАСЕ. — RT), и не платим, что было бы в этом случае совершенно естественно, за годы нашего отсутствия», — цитирует Интерфакс Слуцкого.

Он сообщил, что за время отсутствия делегации России в ПАСЕ «были выбраны порядка 70% судей ЕСПЧ, Верховный комиссар по правам человека». 

«С этой точки зрения вопрос выплат, на мой взгляд, весьма проблемный», — отметил Слуцкий.

Он заявил, что если «Минфин придерживается именно этой механики, то эта механика корректная», и подчеркнул, что «весьма и весьма осторожно надо относиться к вопросам выплаты долгов за период нашего отсутствия на площадке ПАСЕ».

Ранее Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год в размере около €33 млн.

Отмечалось, что в 2017 году Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ.

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