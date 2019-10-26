Антонов заявил о попытках чиновников США усугубить отношения с Россией

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил продолжающиеся попытки американских чиновников с помощью русофобских высказываний осложнить отношения США и России.
Антонов заявил о попытках чиновников США усугубить отношения с Россией
  • РИА Новости

Его комментарий относительно заявления главы Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США Кристофера Кребса на конференции StratcomDC в посольстве Швеции приводит МИД России.

«Вновь слышим откровенно русофобские, если не сказать больше, выпады в наш адрес со стороны высокопоставленных американских чиновников. Ранее они уже упоминали наши «неправильные» гены и делали иные заявления, больше подходящие для эпохи, которой мы вместе с американцами положили конец на борту линкора «Миссури» в 1945 году», — цитирует его ведомство на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кребс, в частности, заявил, что в «доктрине Герасимова» и менталитете русских заложено желание побеждать за счёт проигрыша других и «видеть весь мир в огне».

«Высказывания Кребса бьют по и без того непростым российско-американским отношениям. Просматривается стремление чиновников настроить народы наших стран друг против друга. Кто выиграет от этого?» — подчеркнул российский дипломат.

Он также напомнил, что указанной «доктрины» не существует, что было давно доказано.

«Симптоматично, что этот фейк еще живёт в головах высшего американского чиновничества и управляет их мыслями и действиями», — отметил Антонов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сравнил с «криминальным чтивом» публикацию The New York Times о тайном подразделении ГРУ по дестабилизации Европы.

В июле глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что США «науськивают» агрессивное русофобское меньшинство на провокации в ПАСЕ.

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