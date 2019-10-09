Песков отреагировал на публикацию NYT о спецподразделении ГРУ

В Кремле сравнили с «криминальным чтивом» публикацию The New York Times о существовании тайного подразделения ГРУ для дестабилизации Европы.

«Подобные публикации — это, скажем так, из разряда криминального чтива», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что «Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой в целом и с европейскими странами на двусторонней основе».

Ранее издание NYT опубликовало статью о «подразделении ГРУ 29155», которое якобы стоит за отравлением в Солсбери и попыткой госпереворота в Черногории.

При этом отмечалось, что о существовании отряда не знают даже другие сотрудники ГРУ.