Посол России в США прокомментировал ситуацию с РМСД
Как отметил посол в эфире Первого канала, самый опасный момент в ситуации с РМСД — это их появление на территории европейских государств.
«Мы по сути дела можем вернуться к ситуации до заключения этого известного договора конца 1980-х годов. И тогда это будет абсолютно новая региональная и стратегическая ситуация, которая потребует от нас дополнительных действий», — сказал Антонов.
Посол отметил важность сохранения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в любой точке земного шара.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прекращение Договора РСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.