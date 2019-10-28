Посол России в США прокомментировал ситуацию с РМСД

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что возможное появление на территории Европы ракет средней и меньшей дальности (РСМД) потребует от России дополнительных ответных действий.

Как отметил посол в эфире Первого канала, самый опасный момент в ситуации с РМСД — это их появление на территории европейских государств.

«Мы по сути дела можем вернуться к ситуации до заключения этого известного договора конца 1980-х годов. И тогда это будет абсолютно новая региональная и стратегическая ситуация, которая потребует от нас дополнительных действий», — сказал Антонов.

Посол отметил важность сохранения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в любой точке земного шара.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прекращение Договора РСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.