В Иране прокомментировали заявления Трампа о ликвидации лидера ИГ

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Официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что ликвидация главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади «не станет концом» существования ИГ.
В Иране прокомментировали заявления Трампа о ликвидации лидера ИГ
  • Reuters

По его мнению, террористическая группировка «всё ещё развивается».

«Как и в случае со смертью бен Ладена, когда корень террора не был уничтожен, так и смерть аль-Багдади не станет концом «Исламского государства», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии.

В Министерстве обороны России заявили, что не располагают данными об операции американских военных по уничтожению главаря ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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