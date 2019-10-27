В Иране прокомментировали заявления Трампа о ликвидации лидера ИГ
- Reuters
По его мнению, террористическая группировка «всё ещё развивается».
«Как и в случае со смертью бен Ладена, когда корень террора не был уничтожен, так и смерть аль-Багдади не станет концом «Исламского государства», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии.
В Министерстве обороны России заявили, что не располагают данными об операции американских военных по уничтожению главаря ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.