Аналитик объяснил публикацию сценария захвата Калининграда

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT публикацию доклада старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричара Хукера, в котором он описал гипотетическое военное столкновение России и НАТО в Прибалтике.

«Такие доклады появляются уже порядка пяти-семи лет. Это делается для того, чтобы показать прибалтам, что они не брошены, для того, чтобы продемонстрировать евро-атлантическую солидарность. Они как бы сдерживают «растущую» Россию», — отметил Блохин.

В реальности американцы ни на какое военное столкновение с Россией не пойдут, уверен аналитик.

«Все эти доклады, сценарии — это попытка даже не то чтобы навязать России гонку вооружений, это именно информационно-психологическое давление», — заключил он.

Ранее американский эксперт Ричар Хукер описал сценарий захвата Калининграда силами НАТО.

В своём докладе он пишет, что в случае гипотетического вторжения России в Прибалтику американская и польская армии должны немедленно атаковать Калининградскую область.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил доклад Хукера с «бульварной фантастикой».