Аналитик объяснил публикацию сценария захвата Калининграда
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«Такие доклады появляются уже порядка пяти-семи лет. Это делается для того, чтобы показать прибалтам, что они не брошены, для того, чтобы продемонстрировать евро-атлантическую солидарность. Они как бы сдерживают «растущую» Россию», — отметил Блохин.
В реальности американцы ни на какое военное столкновение с Россией не пойдут, уверен аналитик.
«Все эти доклады, сценарии — это попытка даже не то чтобы навязать России гонку вооружений, это именно информационно-психологическое давление», — заключил он.
Ранее американский эксперт Ричар Хукер описал сценарий захвата Калининграда силами НАТО.
В своём докладе он пишет, что в случае гипотетического вторжения России в Прибалтику американская и польская армии должны немедленно атаковать Калининградскую область.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил доклад Хукера с «бульварной фантастикой».