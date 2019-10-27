В Госдуме назвали вбросом сценарий захвата Калининграда
- РИА Новости
Шерин подчеркнул, что Российская Федерация не собирается нападать на Прибалтику.
Депутат также отметил, что постоянно нагнетается истерия и усиливается военное присутствие сил НАТО в этом регионе из-за так называемой российской «угрозы».
«Это очередной информационный вброс для того, чтобы поговорить на тему «А что будет, если мы будем воевать с Россией». Только для того, чтобы увеличить оборонный бюджет и увеличить своё присутствие в этом регионе — я имею в виду блок НАТО», — заключил парламентарий.
Ранее американский эксперт Ричар Хукер описал сценарий захвата Калининграда силами НАТО.
В своём докладе он пишет, что в случае гипотетического вторжения России в Прибалтику американская и польская армии должны немедленно атаковать Калининградскую область.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил доклад Хукера с «бульварной фантастикой».