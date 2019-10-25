Адвокат Бутиной рассказал подробности её освобождения из тюрьмы

Роберт Дрисколл, адвокат осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, в эфире RT рассказал подробности её освобождения из тюрьмы.

«Я ожидаю звонка от Марии. Когда мы говорили об этом несколько недель назад, мы знали, что её встретят сегодня в федеральной тюрьме агенты, которые сопроводят её на рейс, посадят в самолёт и, прежде чем она отправится в Москву, я должен буду связаться с ней по телефону», — сказал он.

По его словам, ему не сообщили информации о рейсе и он точно не знает, каким именно она полетит.

«Я знаю, что люди пытались угадать, какой рейс это будет. Возможно, это вечерний рейс из Майами, потому что в шесть часов из Майами в Москву летит рейс «Аэрофлота», но я не могу подтвердить эту информацию. Как только я получу информацию, что она находится на борту самолёта, я сообщу отцу и остальные узнают об этом», — добавил Дрисколл.

Ранее отдел по контролю и депортации Иммиграционной и таможенной полиции США сообщил, что взял под стражу Бутину после того, как её освободили из федеральной тюрьмы.

24 октября стало известно, что россиянка подписала документы об освобождении.

Ожидается, что она прибудет в Москву утром 26 октября.