Иммиграционные власти США подтвердили, что Бутина выпущена из тюрьмы

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В иммиграционной службе США RT подтвердили, что осуждённая в Соединённых Штатах россиянка Мария Бутина выпущена из тюрьмы и ожидает возвращения в Россию.
Иммиграционные власти США подтвердили, что Бутина выпущена из тюрьмы
  • Reuters

«Иммиграционно-таможенная служба взяла под стражу Марию Бутину, 30-летнюю гражданку России, после её освобождения из федеральной тюрьмы сегодня», — говорится в сообщении.

Как отмечается, из соображений безопасности ведомство не обсуждает конкретные процедуры депортации до того, как будет произведено успешное возвращение лица на родину.

24 октября стало известно, что Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы.

Как отмечали в российском посольстве в США, россиянка прибудет из Соединённых Штатов в Москву утром 26 октября.

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