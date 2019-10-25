Адвокат Бутиной прокомментировал секретность вокруг её освобождения

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Роберт Дрисколл, адвокат осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, в эфире RT прокомментировал секретность вокруг её освобождения.
Адвокат Бутиной прокомментировал секретность вокруг её освобождения
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«Слишком много предосторожностей американское правительство принимает. Она должна быть свободной начиная с этого утра. Насколько я понимаю, её уже сопроводили к самолёту, и, помимо этого, нет необходимости для того, чтобы защищать или обеспечивать безопасность. Она студентка, которая просто возвращается домой, больше ничего в этом нет. По какой-то причине правительство решило таким образом себя повести, но думаю, к завтрашнему дню она уже будет дома», — сказал Дрисколл.

Ранее отдел по контролю и депортации Иммиграционной и таможенной полиции США сообщил, что взял под стражу Бутину после того, как её освободили из федеральной тюрьмы.

Из соображений безопасности ведомство не стало раскрывать детали процедуры высылки до успешной депортации.

24 октября стало известно, что россиянка подписала документы об освобождении.

Ожидается, что она прибудет в Москву утром 26 октября.

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