Сенатор намерен представить резолюцию против импичмента Трампа

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Сенатор США Линдси Грэм заявил, что намерен представить в сенате резолюцию, в которой будут представлены упущения, допущенные при проведении процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Как сообщает издание Business Insider, Грэм заявил, что процедура импичмента проходит «по большей части за закрытыми дверьми». Кроме того, по мнению сенатора, республиканцам ограничен доступ к процессу импичммента.

По его мнению, проведение процедуры импичмента в таких условиях является «очень опасным для страны» процессом.

В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за состоявшегося в июле телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В свою очередь, Трамп обвинил Нэнси Пелоси в государственной измене и выступил за её «немедленный импичмент». 

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