Сенатор намерен представить резолюцию против импичмента Трампа
Как сообщает издание Business Insider, Грэм заявил, что процедура импичмента проходит «по большей части за закрытыми дверьми». Кроме того, по мнению сенатора, республиканцам ограничен доступ к процессу импичммента.
По его мнению, проведение процедуры импичмента в таких условиях является «очень опасным для страны» процессом.
В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за состоявшегося в июле телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В свою очередь, Трамп обвинил Нэнси Пелоси в государственной измене и выступил за её «немедленный импичмент».