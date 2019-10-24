Российский капитан севшего на мель в Швеции судна отпущен на свободу

Российский капитан грузового судна Baltic Carrier, севшего на мель у берегов Швеции, отпущен на свободу и может вернуться на родину, сообщили ТАСС в суде Мальмё.

По словам судьи Якуба Хейстера, россиянина приговорили к штрафу в размере 5 тыс. шведских крон (€465), который он компенсировал пребыванием в заключении в течение 29 дней.

«Так что выплачивать штраф ему не нужно. Он уже отпущен из-под стражи и может вернуться на родину», — подтвердил судья.

В конце сентября шведский суд арестовал на две недели российского капитана судна Baltic Carrier.

Инцидент с сухогрузом под флагом Гибралтара произошёл в районе Хельсингборга провинции Сконе. На борту находились семь членов экипажа, среди которых были граждане России.

По данным шведской береговой охраны, капитан находился в состоянии алкогольного опьянения и уснул во время управления судном.