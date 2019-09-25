Судно с моряками из России село на мель в Швеции

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Грузовое судно Baltic Carrier с российским экипажем село на мель у берегов Швеции в районе Хельсингборга (провинция Сконе), передаёт телеканал SVT.
Судно с моряками из России село на мель в Швеции
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«Капитан уснул, теперь он подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и неосторожности», — сообщила представитель береговой охраны Мартина Сёдерберг.

По её словам, ведётся расследование, не исключено, что капитан будет задержан.

На борту 82-метрового судна находятся семь человек, информирует телеканал. Морские власти Швеции не зафиксировали повреждений и положительно оценивают состояние здоровья экипажа.

Предположительно, судно зарегистрировано в Гибралтаре и следовало из российского города Светлый (Калининградская область) в шведский Линчепинг.

Ранее СК возбудил дело по факту инцидента на реке Оби в Югре, где пассажирский теплоход «Метеор-282» сел на мель.

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