Судно с моряками из России село на мель в Швеции

Грузовое судно Baltic Carrier с российским экипажем село на мель у берегов Швеции в районе Хельсингборга (провинция Сконе), передаёт телеканал SVT.

«Капитан уснул, теперь он подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и неосторожности», — сообщила представитель береговой охраны Мартина Сёдерберг.

По её словам, ведётся расследование, не исключено, что капитан будет задержан.

На борту 82-метрового судна находятся семь человек, информирует телеканал. Морские власти Швеции не зафиксировали повреждений и положительно оценивают состояние здоровья экипажа.

Предположительно, судно зарегистрировано в Гибралтаре и следовало из российского города Светлый (Калининградская область) в шведский Линчепинг.

Ранее СК возбудил дело по факту инцидента на реке Оби в Югре, где пассажирский теплоход «Метеор-282» сел на мель.