Судно с моряками из России село на мель в Швеции
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«Капитан уснул, теперь он подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и неосторожности», — сообщила представитель береговой охраны Мартина Сёдерберг.
По её словам, ведётся расследование, не исключено, что капитан будет задержан.
На борту 82-метрового судна находятся семь человек, информирует телеканал. Морские власти Швеции не зафиксировали повреждений и положительно оценивают состояние здоровья экипажа.
Предположительно, судно зарегистрировано в Гибралтаре и следовало из российского города Светлый (Калининградская область) в шведский Линчепинг.
Ранее СК возбудил дело по факту инцидента на реке Оби в Югре, где пассажирский теплоход «Метеор-282» сел на мель.