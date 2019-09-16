Уголовное дело возбуждено по факту ЧП с севшим на мель судном в Югре
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Как отмечается, дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
По данным следствия, 14 сентября «Метеор» с 60 пассажирами на борту сел на мель на реке Малой Оби в Октябрьском районе ХМАО.
В результате происшествия за медицинской помощью обратились 19 человек, трое из них госпитализированы.
Ранее сообщалось, что судно прибыло в Ханты-Мансийск.