Уголовное дело возбуждено по факту ЧП с севшим на мель судном в Югре

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Уральское следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по факту инцидента на реке Оби в Югре, где пассажирский теплоход «Метеор-282» сел на мель, сообщает пресс-служба ведомства.
Уголовное дело возбуждено по факту ЧП с севшим на мель судном в Югре
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Как отмечается, дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

По данным следствия, 14 сентября «Метеор» с 60 пассажирами на борту сел на мель на реке Малой Оби в Октябрьском районе ХМАО. 

В результате происшествия за медицинской помощью обратились 19 человек, трое из них госпитализированы. 

Ранее сообщалось, что судно прибыло в Ханты-Мансийск.

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