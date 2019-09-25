Капитан севшего на мель в Швеции судна с моряками из России задержан

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Капитан грузового судна Baltic Carrier, севшего на мель у берегов Швеции, задержан, сообщило генконсульство России в Гётеборге.
Капитан севшего на мель в Швеции судна с моряками из России задержан
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«Идёт предварительное расследование, шведские службы подтвердили, что капитан — российский гражданин. В настоящее время он задержан, до 12:00 (13:00 мск. — RT) субботы суд должен принять решение о его аресте», — сказала РИА Новости генконсул Анастасия Фёдорова.

По её словам, дипломаты предложили россиянину поддержку и следят за развитием ситуации.

Всего на борту находились семь членов экипажа, среди них граждане России. 

Инцидент произошёл на юге Швеции, сухогруз под флагом Гибралтара следовал из Калининграда.

По предварительным данным шведской береговой охраны, капитан был пьян и уснул во время управления. 

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