В столице Чили полиция вновь пытается разогнать протестующих

Сотрудники правоохранительных органов Чили пытаются разогнать демонстрантов, собравшихся в центре Сантьяго.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чилийское телевидение.

Отмечается, что полицейские применяют слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих.

Ранее сообщалось, что число жертв беспорядков в Чили достигло 18 человек.

20 октября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Чили задержали 1462 человека в ходе протестов, охвативших всю страну.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти и граждан Чили начать диалог, чтобы разрешить сложившийся кризис в стране.