В столице Чили полиция вновь пытается разогнать протестующих
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чилийское телевидение.
Отмечается, что полицейские применяют слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих.
Ранее сообщалось, что число жертв беспорядков в Чили достигло 18 человек.
20 октября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Чили задержали 1462 человека в ходе протестов, охвативших всю страну.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти и граждан Чили начать диалог, чтобы разрешить сложившийся кризис в стране.