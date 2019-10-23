В Египте рассказали о потерях от приостановки авиасообщения с Россией
- РИА Новости
«Мы обычно принимали около 3 млн российских туристов в год, большей частью в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде», — заявил Мааит.
Он отметил, что это «составляло 20–25% от общего числа туристов, посещающих Египет».
«Это значительный показатель для нашей туристической отрасли и экономики в целом», — сообщил министр.
Ранее глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки сообщил, что Египет надеется, что Россия в скором времени возобновит полёты в Шарм-эш-Шейх.
Заместитель министра транспорта России Александр Юрчик заявил, что сроки возобновления чартерного сообщения между Россией и Египтом зависят от Каира.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с «Газетой.Ru» оценил возможность возобновления авиасообщения между странами.