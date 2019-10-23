Эксперт оценил возможность возобновления авиасообщения между Россией и Египтом

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По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, есть все шансы, что лидеры России и Египта, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси, договорятся по поводу возобновления авиасообщения между двумя странами.
Эксперт оценил возможность возобновления авиасообщения между Россией и Египтом
  • © РИА Новости

«Были же созданы рабочие группы из представителей двух стран, и все проблемные точки последовательно убирались. И в первую очередь по линии безопасности полётов и пребывания туристов», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Барзыкин также предположил, что в первые месяцы после открытия авиасообщения местные отели могут занижать цены с целью привлечения туристов, тогда стоимость туров будет совсем низкой.

Он убеждён, что российским туроператорам будет достаточно для возобновления работы в этом направлении от двух недель до месяца.

Тему возобновления чартерного авиасообщения между Россией и Египтом лидеры двух государств, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси, обсудили на саммите Россия — Африка в Сочи.

Ранее сообщалось, что переговоры президентов России и Египта прошли конструктивно.

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