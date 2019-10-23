МИД России потребовал от США прекратить оккупацию Эт-Танфа в Сирии

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Москва требует, чтобы США прекратили оккупацию Эт-Танфа в Сирии. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин.
МИД России потребовал от США прекратить оккупацию Эт-Танфа в Сирии
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Как отметил дипломат, американские военные находятся там незаконно, информирует РИА Новости.

«Круг диаметром 55 км. Это тоже территория Сирии, и на ней незаконно находятся, блокируя дорогу, которая связывает Ирак и Сирию, американские военные. Мы считаем их присутствие незаконным и требуем, чтобы такая оккупация была прекращена», — сказал он.

В середине октября американский лидер Дональд Трамп заявлял, что военные США после ухода из Сирии будут передислоцированы и останутся в регионе.

По его словам, небольшое присутствие сил сохранится на базе Эт-Танф на юге Сирии.

Как отмечали в Генштабе ВС России в июле, американские военные занимаются подготовкой 2700 боевиков в районе базы Эт-Танф.

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