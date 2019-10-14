Трамп: выведенные из Сирии войска США останутся в регионе

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные после ухода из Сирии будут передислоцированы и останутся в регионе.

В заявлении, опубликованном в Twitter американского лидера, он подтвердил, что выводит войска с северо-востока САР. 

«Силы США, которые уходят из Сирии, будут развёрнуты в новом месте и останутся в регионе, чтобы отслеживать ситуацию и не допустить повторения 2014 года, когда угроза ИГ* была оставлена без должного внимания и разрослась по всей Сирии и Ираку», — указывается в заявлении.

По словам Трампа, небольшое присутствие сил Соединённых Штатов сохранится на базе Эт-Танф на юге Сирии.

Ранее сообщалось, что всем американским военнослужащим на севере Сирии приказали покинуть страну.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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