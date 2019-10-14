Трамп: выведенные из Сирии войска США останутся в регионе
В заявлении, опубликованном в Twitter американского лидера, он подтвердил, что выводит войска с северо-востока САР.
«Силы США, которые уходят из Сирии, будут развёрнуты в новом месте и останутся в регионе, чтобы отслеживать ситуацию и не допустить повторения 2014 года, когда угроза ИГ* была оставлена без должного внимания и разрослась по всей Сирии и Ираку», — указывается в заявлении.
По словам Трампа, небольшое присутствие сил Соединённых Штатов сохранится на базе Эт-Танф на юге Сирии.
Ранее сообщалось, что всем американским военнослужащим на севере Сирии приказали покинуть страну.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.