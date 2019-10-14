Американским военным на севере Сирии приказали покинуть страну

Всем американским военнослужащим на севере Сирии приказали покинуть страну.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на американского чиновника.

«Военнослужащим США на севере Сирии приказали покинуть страну», — пишет агентство.

#BREAKING US troops in northern Syria ordered to leave country: US official pic.twitter.com/dqijlGsZxV — AFP news agency (@AFP) 14 октября 2019 г.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска выполнили свою миссию в Сирии и должны покинуть страну.

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