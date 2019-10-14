Американским военным на севере Сирии приказали покинуть страну
- AFP
Об этом сообщает AFP со ссылкой на американского чиновника.
«Военнослужащим США на севере Сирии приказали покинуть страну», — пишет агентство.
#BREAKING US troops in northern Syria ordered to leave country: US official pic.twitter.com/dqijlGsZxV— AFP news agency (@AFP) 14 октября 2019 г.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска выполнили свою миссию в Сирии и должны покинуть страну.
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