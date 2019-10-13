Трамп: войска США должны покинуть Сирию

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска выполнили свою миссию в Сирии и должны покинуть страну.

«Мы победили ИГ, мы сделали свою работу, мы должны вернуться домой», — цитирует ТАСС Трампа.

Американский лидер также отметил, что солдаты США не должны присутствовать в Сирии для охраны турецко-сирийской границы.

«Курды уходят, и это хорошо, пусть у них будут свои границы. Но я не думаю, что наши солдаты должны быть там еще 50 лет, чтобы охранять границу между Турцией и Сирией», — добавил он.

Ранее французский и американский лидеры Эммануэль Макрон и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили необходимость прекращения военной операции Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.