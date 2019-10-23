Трамп заявил о готовности республиканцев «отвоевать» Белый дом

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Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности республиканцев к серьёзному противостоянию демократам с целью «отвоевать» Белый дом.
Трамп заявил о готовности республиканцев «отвоевать» Белый дом
  • Reuters

«Республиканцы будут сражаться сильнее, чем когда-либо, для отвоёвывания Белого дома из-за того, что бездействующие демократы сделали с нашей страной», — говорится в сообщении Трампа в Twitter.

Ранее президент США заявил, что Белый дом будет сотрудничать с демократами в конгрессе в рамках процедуры импичмента только при условии получения равных прав.

В начале октября в США прошли четвёртые по счёту дебаты претендентов на пост президента Соединённых Штатов от Демократической партии, ставшие рекордными по числу участников.

Трёхчасовую дискуссию провели 12 человек, в числе которых оказались бывший вице-президент Джо Байден, сенаторы Элизабет Уоррен, Берни Сандерс. 

Подробности — в материале RT.

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